Сьогоднішня ціна interBTC (IBTC)

Поточна ціна interBTC (IBTC) сьогодні становить 99,129 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності interBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.07K USD

- зміна ціни interBTC протягом дня — +3.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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