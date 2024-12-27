Сьогоднішня ціна IntentX (INTX)

Поточна ціна IntentX (INTX) сьогодні становить 0.152004 USD з ринковою капіталізацією $ 7.52M USD. Ціна INTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IntentX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.64K USD

- зміна ціни IntentX протягом дня — +1.31%

- циркуляційна пропозиція – 49.47M USD

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