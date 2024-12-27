Ціна IntentX (INTX)
Поточна ціна IntentX (INTX) сьогодні становить 0.152004 USD з ринковою капіталізацією $ 7.52M USD. Ціна INTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IntentX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.64K USD
- зміна ціни IntentX протягом дня — +1.31%
- циркуляційна пропозиція – 49.47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IntentX до USD становила $ +0.00196504.
За останні 30 днів зміна ціни IntentX до USD становила $ +0.0262692552.
За останні 60 днів зміна ціни IntentX до USD становила $ -0.0186536268.
За останні 90 днів зміна ціни IntentX до USD становила $ +0.0022653870969424.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00196504
|+1.31%
|30 днів
|$ +0.0262692552
|+17.28%
|60 днів
|$ -0.0186536268
|-12.27%
|90 днів
|$ +0.0022653870969424
|+1.51%
Останній аналіз цін IntentX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
+1.31%
-23.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IntentX is a next-generation intent-based OTC derivatives exchange offering perpetual futures trading. Trade over 274 Pairs with the deepest liquidity.
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