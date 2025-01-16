Сьогоднішня ціна Intelly (INTL)

Поточна ціна Intelly (INTL) сьогодні становить 0.129308 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INTL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Intelly:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.38K USD

- зміна ціни Intelly протягом дня — +0.16%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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