Сьогоднішня ціна Intellix (ITX)

Поточна ціна Intellix (ITX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ITX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Intellix:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.16 USD

- зміна ціни Intellix протягом дня — +1.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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