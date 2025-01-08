Ціна IntelliSecure Systems (ISEC)
Поточна ціна IntelliSecure Systems (ISEC) сьогодні становить 0.00140932 USD з ринковою капіталізацією $ 14.09K USD. Ціна ISEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IntelliSecure Systems:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.66 USD
- зміна ціни IntelliSecure Systems протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IntelliSecure Systems до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IntelliSecure Systems до USD становила $ -0.0001124617.
За останні 60 днів зміна ціни IntelliSecure Systems до USD становила $ -0.0012601031.
За останні 90 днів зміна ціни IntelliSecure Systems до USD становила $ -0.021325477896830427.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001124617
|-7.97%
|60 днів
|$ -0.0012601031
|-89.41%
|90 днів
|$ -0.021325477896830427
|-93.80%
Останній аналіз цін IntelliSecure Systems: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+10.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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