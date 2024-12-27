Сьогоднішня ціна intellika AI (INTAI)

Поточна ціна intellika AI (INTAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 693.54K USD. Ціна INTAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності intellika AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.90K USD

- зміна ціни intellika AI протягом дня — -1.51%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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