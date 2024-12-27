Ціна intellika AI (INTAI)
Поточна ціна intellika AI (INTAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 693.54K USD. Ціна INTAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності intellika AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.90K USD
- зміна ціни intellika AI протягом дня — -1.51%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни intellika AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни intellika AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни intellika AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни intellika AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін intellika AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.71%
-1.51%
+0.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
intellika AI token aims to revolutionize the platform economy by decentralizing profit-sharing mechanisms through blockchain technology and AI Agents. In today's platform systems, users contribute significantly to the success of platforms like Meta but receive no share of the advertising revenue. intellika AI ecosystem addresses this by enabling a protocol economy where users are fairly rewarded for their participation. Our innovative transaction fee distribution ensures continuous rewards to token holders, facilitates token buybacks and burns, enhances liquidity, and supports marketing and CEX listings, driving sustained value growth.
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