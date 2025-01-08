Сьогоднішня ціна Intelligence On Chain (IOC)

Поточна ціна Intelligence On Chain (IOC) сьогодні становить 2.08 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IOC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Intelligence On Chain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.65K USD

- зміна ціни Intelligence On Chain протягом дня — -4.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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