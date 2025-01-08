Ціна Intelligence On Chain (IOC)
Поточна ціна Intelligence On Chain (IOC) сьогодні становить 2.08 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IOC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Intelligence On Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.65K USD
- зміна ціни Intelligence On Chain протягом дня — -4.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Intelligence On Chain до USD становила $ -0.091932601912696.
За останні 30 днів зміна ціни Intelligence On Chain до USD становила $ -0.1319728800.
За останні 60 днів зміна ціни Intelligence On Chain до USD становила $ +0.2065993280.
За останні 90 днів зміна ціни Intelligence On Chain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.091932601912696
|-4.23%
|30 днів
|$ -0.1319728800
|-6.34%
|60 днів
|$ +0.2065993280
|+9.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Intelligence On Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.23%
-4.85%
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Utility Token
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