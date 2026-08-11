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Поточна ціна Intel xStock сьогодні становить 98,17 USD. Ринкова капіталізація INTCX становить 6 499 854 USD. Відстежуйте оновлення цін INTCX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Intel xStock сьогодні становить 98,17 USD. Ринкова капіталізація INTCX становить 6 499 854 USD. Відстежуйте оновлення цін INTCX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Intel xStock (INTCX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 INTCX до USD:

$97,75
$97,75$97,75
-0,05%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Intel xStock (INTCX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:29:16 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Intel xStock

Поточна ціна Intel xStock (INTCX) сьогодні становить $ 98,17, зі зміною 4,84% за останні 24 години. Поточний курс конвертації INTCX до USD становить $ 98,17 за INTCX.

Intel xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 499 854, з циркуляційною пропозицією у 66,21K INTCX. Протягом останніх 24 годин INTCX торгувався між $ 96,64 (мінімум) та $ 103,56 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 608,91, тоді як історичний мінімум — $ 32,43.

У короткостроковій динаміці INTCX змінився на -0,20% за останню годину та на +5,44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 350,10K.

Ринкова інформація щодо Intel xStock (INTCX)

$ 6,50M
$ 6,50M$ 6,50M

$ 350,10K
$ 350,10K$ 350,10K

$ 180,69M
$ 180,69M$ 180,69M

66,21K
66,21K 66,21K

1 840 632,227166151
1 840 632,227166151 1 840 632,227166151

Поточна ринкова капіталізація Intel xStock — $ 6,50M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 350,10K. Циркуляційна пропозиція INTCX — 66,21K, зі загальною пропозицією 1840632.227166151. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 180,69M.

Історія ціни Intel xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 96,64
$ 96,64$ 96,64
Мін. за 24 год
$ 103,56
$ 103,56$ 103,56
Макс. за 24 год

$ 96,64
$ 96,64$ 96,64

$ 103,56
$ 103,56$ 103,56

$ 608,91
$ 608,91$ 608,91

$ 32,43
$ 32,43$ 32,43

-0,20%

-4,83%

+5,44%

+5,44%

Історія ціни Intel xStock (INTCX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Intel xStock до USD становила $ -4,992008053032137.
За останні 30 днів зміна ціни Intel xStock до USD становила $ -11,2826388320.
За останні 60 днів зміна ціни Intel xStock до USD становила $ -16,0076591020.
За останні 90 днів зміна ціни Intel xStock до USD становила $ +0,0024166437199.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -4,992008053032137-4,83%
30 днів$ -11,2826388320-11,49%
60 днів$ -16,0076591020-16,30%
90 днів$ +0,0024166437199+0,00%

Прогноз ціни Intel xStock

Прогноз ціни Intel xStock (INTCX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна INTCX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Intel xStock (INTCX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Intel xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Intel xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни INTCX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Intel xStock.

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Ресурс Intel xStock (INTCX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemReal World Assets (RWA)

Про Intel xStock

Яка зараз ціна Intel xStock?

Intel xStock (INTCX) торгують за ₴4326.2778816263280000, що відображає зміну ціни на рівні -4.83% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Intel xStock у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem, INTCX часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують INTCX сьогодні?

За останні 24 години INTCX зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Intel xStock?

Сьогодні в обігу знаходиться 66212.87834301023 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг INTCX?

Наразі Intel xStock займає ринковий рейтинг №1404 з ринковою капіталізацією ₴286443665.00968131360000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Intel xStock за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -4.83% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Intel xStock порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem INTCX демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про Intel xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:29:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Intel xStock (INTCX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Aether Network

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$0,0179
$0,0179$0,0179

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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