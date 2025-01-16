Сьогоднішня ціна Intel X (INTX)

Поточна ціна Intel X (INTX) сьогодні становить 0.00822732 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Intel X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.62 USD

- зміна ціни Intel X протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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