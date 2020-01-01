Токеноміка INT OS (INTOS) Дізнайтеся ключову інформацію про INT OS (INTOS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація INT OS (INTOS) INT OS is a framework built on top of @open infrastructure specifically crafted to allow AI agents go from theoretical research constructs to functional entities with real-world applicability. Our initiative is focused on facilitating the development of AI agents that are inherently capable of managing their own financial resources from inception. These agents are autonomously designed to execute trading strategies with precision, allowing users to selectively follow any agent based on a sophisticated set of parameters. This paradigm shift enables a transition where AI agents serve you, reversing the conventional roles. Embrace the future where technology enhances agency and efficiency. Офіційний вебсайт: https://intos.ai/ Купити INTOS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни INT OS (INTOS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена INT OS (INTOS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 667,74K $ 667,74K $ 667,74K Загальна пропозиція: $ 3,50B $ 3,50B $ 3,50B Циркуляційна пропозиція: $ 2,80B $ 2,80B $ 2,80B FDV (повністю розведена вартість): $ 834,68K $ 834,68K $ 834,68K Історичний максимум: $ 0,01628669 $ 0,01628669 $ 0,01628669 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00023848 $ 0,00023848 $ 0,00023848 Дізнайтеся більше про ціну INT OS (INTOS)

Токеноміка INT OS (INTOS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки INT OS (INTOS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INTOS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INTOS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INTOS, досліджуйте ціну токена INTOS в реальному часі!

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