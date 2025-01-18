Ціна INT OS (INTOS)
Поточна ціна INT OS (INTOS) сьогодні становить 0.00864725 USD з ринковою капіталізацією $ 24.25M USD. Ціна INTOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності INT OS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.91M USD
- зміна ціни INT OS протягом дня — -41.12%
- циркуляційна пропозиція – 2.80B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни INT OS до USD становила $ -0.00603944259456936.
За останні 30 днів зміна ціни INT OS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни INT OS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни INT OS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00603944259456936
|-41.12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін INT OS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-41.12%
+36.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
INT OS is a framework built on top of @open infrastructure specifically crafted to allow AI agents go from theoretical research constructs to functional entities with real-world applicability. Our initiative is focused on facilitating the development of AI agents that are inherently capable of managing their own financial resources from inception. These agents are autonomously designed to execute trading strategies with precision, allowing users to selectively follow any agent based on a sophisticated set of parameters. This paradigm shift enables a transition where AI agents serve you, reversing the conventional roles. Embrace the future where technology enhances agency and efficiency.
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