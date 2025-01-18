Сьогоднішня ціна INT OS (INTOS)

Поточна ціна INT OS (INTOS) сьогодні становить 0.00864725 USD з ринковою капіталізацією $ 24.25M USD. Ціна INTOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності INT OS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.91M USD

- зміна ціни INT OS протягом дня — -41.12%

- циркуляційна пропозиція – 2.80B USD

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