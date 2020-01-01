Токеноміка inSure DeFi (SURE) Дізнайтеся ключову інформацію про inSure DeFi (SURE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація inSure DeFi (SURE) inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled. inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios. Офіційний вебсайт: https://insuretoken.net/ Купити SURE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни inSure DeFi (SURE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена inSure DeFi (SURE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 24,30M $ 24,30M $ 24,30M Загальна пропозиція: $ 88,00B $ 88,00B $ 88,00B Циркуляційна пропозиція: $ 26,48B $ 26,48B $ 26,48B FDV (повністю розведена вартість): $ 80,74M $ 80,74M $ 80,74M Історичний максимум: $ 0,11397 $ 0,11397 $ 0,11397 Історичний мінімум: $ 0,00015606 $ 0,00015606 $ 0,00015606 Поточна ціна: $ 0,0009175 $ 0,0009175 $ 0,0009175 Дізнайтеся більше про ціну inSure DeFi (SURE)

Токеноміка inSure DeFi (SURE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки inSure DeFi (SURE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SURE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SURE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SURE, досліджуйте ціну токена SURE в реальному часі!

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