Сьогоднішня ціна inSure DeFi (SURE)

Поточна ціна inSure DeFi (SURE) сьогодні становить 0.00293537 USD з ринковою капіталізацією $ 77.75M USD. Ціна SURE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності inSure DeFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 316.26K USD

- зміна ціни inSure DeFi протягом дня — +8.48%

- циркуляційна пропозиція – 26.48B USD

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