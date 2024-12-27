Ціна INSURANCE (INSURANCE)
Поточна ціна INSURANCE (INSURANCE) сьогодні становить 13.86 USD з ринковою капіталізацією $ 259.37M USD. Ціна INSURANCE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності INSURANCE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.72K USD
- зміна ціни INSURANCE протягом дня — +0.41%
- циркуляційна пропозиція – 18.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни INSURANCE до USD становила $ +0.057265.
За останні 30 днів зміна ціни INSURANCE до USD становила $ +46.3280728680.
За останні 60 днів зміна ціни INSURANCE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни INSURANCE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.057265
|+0.41%
|30 днів
|$ +46.3280728680
|+334.26%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін INSURANCE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
+0.41%
+20.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are a team of experienced professionals dedicated to providing comprehensive insurance solutions for the digital and physical asset ecosystem. Our mission is to empower individuals and businesses to operate confidently in an evolving world. We strive to create a secure and reliable environment for all your valuable assets. Our mission is to bridge the gap between traditional insurance and the evolving world of digital assets and physical property. We aim to provide accessible, reliable, and comprehensive coverage that empowers our clients to navigate the complexities of the modern financial landscape with confidence.
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