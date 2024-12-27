Сьогоднішня ціна INSURANCE (INSURANCE)

Поточна ціна INSURANCE (INSURANCE) сьогодні становить 13.86 USD з ринковою капіталізацією $ 259.37M USD. Ціна INSURANCE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності INSURANCE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.72K USD

- зміна ціни INSURANCE протягом дня — +0.41%

- циркуляційна пропозиція – 18.70M USD

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