Інформація щодо ціни InsurAce (INSUR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00229828 $ 0,00229828 $ 0,00229828 Мін. за 24 год $ 0,002323 $ 0,002323 $ 0,002323 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00229828$ 0,00229828 $ 0,00229828 Макс. за 24 год $ 0,002323$ 0,002323 $ 0,002323 Рекордний максимум $ 15,2$ 15,2 $ 15,2 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +0,90% Зміна ціни (за 7 дн.) -32,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -32,99%

Актуальна ціна InsurAce (INSUR) становить $0,00231904. За останні 24 години INSUR торгувався між мінімумом у $ 0,00229828 і максимумом у $ 0,002323, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INSUR становить $ 15,2, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то INSUR змінився на +0,01% за останню годину, +0,90% за 24 години та на -32,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо InsurAce (INSUR)

Ринкова капіталізація $ 159,75K$ 159,75K $ 159,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 231,90K$ 231,90K $ 231,90K Циркуляційне постачання 68,89M 68,89M 68,89M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація InsurAce — $ 159,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INSUR — 68,89M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 231,90K.