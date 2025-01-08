Сьогоднішня ціна Instadapp WBTC (IWBTC)

Поточна ціна Instadapp WBTC (IWBTC) сьогодні становить 104,282 USD з ринковою капіталізацією $ 6.14K USD. Ціна IWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Instadapp WBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Instadapp WBTC протягом дня — -5.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.06 USD

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