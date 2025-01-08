Ціна Instadapp WBTC (IWBTC)
Поточна ціна Instadapp WBTC (IWBTC) сьогодні становить 104,282 USD з ринковою капіталізацією $ 6.14K USD. Ціна IWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Instadapp WBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Instadapp WBTC протягом дня — -5.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.06 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Instadapp WBTC до USD становила $ -5,703.9899157783.
За останні 30 днів зміна ціни Instadapp WBTC до USD становила $ -3,500.6111734000.
За останні 60 днів зміна ціни Instadapp WBTC до USD становила $ +27,808.9852220000.
За останні 90 днів зміна ціни Instadapp WBTC до USD становила $ +39,295.71877354449.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -5,703.9899157783
|-5.19%
|30 днів
|$ -3,500.6111734000
|-3.35%
|60 днів
|$ +27,808.9852220000
|+26.67%
|90 днів
|$ +39,295.71877354449
|+60.47%
Останній аналіз цін Instadapp WBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-5.19%
+3.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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