Сьогоднішня ціна Instadapp USDC (IUSDC)

Поточна ціна Instadapp USDC (IUSDC) сьогодні становить 1.19 USD з ринковою капіталізацією $ 12.41K USD. Ціна IUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Instadapp USDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Instadapp USDC протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 10.49K USD

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