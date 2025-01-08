Ціна Instadapp USDC (IUSDC)
Поточна ціна Instadapp USDC (IUSDC) сьогодні становить 1.19 USD з ринковою капіталізацією $ 12.41K USD. Ціна IUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Instadapp USDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Instadapp USDC протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 10.49K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Instadapp USDC до USD становила $ -0.00020649554987.
За останні 30 днів зміна ціни Instadapp USDC до USD становила $ +0.0038316810.
За останні 60 днів зміна ціни Instadapp USDC до USD становила $ +0.0094750180.
За останні 90 днів зміна ціни Instadapp USDC до USD становила $ +0.018272875769104.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00020649554987
|-0.01%
|30 днів
|$ +0.0038316810
|+0.32%
|60 днів
|$ +0.0094750180
|+0.80%
|90 днів
|$ +0.018272875769104
|+1.56%
Останній аналіз цін Instadapp USDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-0.01%
+0.21%
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