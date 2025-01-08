Сьогоднішня ціна Instadapp DAI (IDAI)

Поточна ціна Instadapp DAI (IDAI) сьогодні становить 1.14 USD з ринковою капіталізацією $ 395.03 USD. Ціна IDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Instadapp DAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Instadapp DAI протягом дня — -0.03%

- циркуляційна пропозиція – 346.65 USD

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