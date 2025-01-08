Ціна Instadapp DAI (IDAI)
Поточна ціна Instadapp DAI (IDAI) сьогодні становить 1.14 USD з ринковою капіталізацією $ 395.03 USD. Ціна IDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Instadapp DAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Instadapp DAI протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 346.65 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Instadapp DAI до USD становила $ -0.000357450719309.
За останні 30 днів зміна ціни Instadapp DAI до USD становила $ +0.0021492420.
За останні 60 днів зміна ціни Instadapp DAI до USD становила $ +0.0063097860.
За останні 90 днів зміна ціни Instadapp DAI до USD становила $ +0.010357506032638.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000357450719309
|-0.03%
|30 днів
|$ +0.0021492420
|+0.19%
|60 днів
|$ +0.0063097860
|+0.55%
|90 днів
|$ +0.010357506032638
|+0.92%
Останній аналіз цін Instadapp DAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-0.03%
+0.14%
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