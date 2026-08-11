Сьогоднішня ціна Instaclaw

Поточна ціна Instaclaw (INSTACLAW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації INSTACLAW до USD становить $ 0 за INSTACLAW.

Instaclaw наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 294,666, з циркуляційною пропозицією у 427.06M INSTACLAW. Протягом останніх 24 годин INSTACLAW торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00262314, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці INSTACLAW змінився на -0.30% за останню годину та на -8.04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 215.65.

Ринкова інформація щодо Instaclaw (INSTACLAW)

Ринкова капіталізація $ 294.67K$ 294.67K $ 294.67K Обсяг (за 24 год) $ 215.65$ 215.65 $ 215.65 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 689.98K$ 689.98K $ 689.98K Циркуляційне постачання 427.06M 427.06M 427.06M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Instaclaw — $ 294.67K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 215.65. Циркуляційна пропозиція INSTACLAW — 427.06M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 689.98K.