Інформація щодо ціни Inspira (INSPI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -22,14% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,14%

Актуальна ціна Inspira (INSPI) становить --. За останні 24 години INSPI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INSPI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то INSPI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -22,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Inspira (INSPI)

Ринкова капіталізація $ 12,69K$ 12,69K $ 12,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,77K$ 27,77K $ 27,77K Циркуляційне постачання 456,90M 456,90M 456,90M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Inspira — $ 12,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INSPI — 456,90M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,77K.