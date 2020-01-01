Токеноміка INSORA AI ($INSORA) Дізнайтеся ключову інформацію про INSORA AI ($INSORA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація INSORA AI ($INSORA) INSORA AI, a cutting-edge decentralized platform that empowers investors with advanced algorithmic trading bots. Our platform is designed to automate trading across various cryptocurrency markets, making it accessible for investors of all levels. INSORA AI leverages artificial intelligence and machine learning to optimize trading strategies, offering users the potential to earn passive income with minimal effort. Офіційний вебсайт: https://insora.ai Whitepaper: https://docs.insora.ai Купити $INSORA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни INSORA AI ($INSORA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена INSORA AI ($INSORA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 30,83K $ 30,83K $ 30,83K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 30,83K $ 30,83K $ 30,83K Історичний максимум: $ 0,00309133 $ 0,00309133 $ 0,00309133 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00030826 $ 0,00030826 $ 0,00030826 Дізнайтеся більше про ціну INSORA AI ($INSORA)

Токеноміка INSORA AI ($INSORA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки INSORA AI ($INSORA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $INSORA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $INSORA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $INSORA, досліджуйте ціну токена $INSORA в реальному часі!

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