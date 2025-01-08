Ціна inSOLvent (INSOLVENT)
Поточна ціна inSOLvent (INSOLVENT) сьогодні становить 0.00105311 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INSOLVENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності inSOLvent:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.63 USD
- зміна ціни inSOLvent протягом дня — -0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни inSOLvent до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни inSOLvent до USD становила $ -0.0001454020.
За останні 60 днів зміна ціни inSOLvent до USD становила $ +0.0000049444.
За останні 90 днів зміна ціни inSOLvent до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.50%
|30 днів
|$ -0.0001454020
|-13.80%
|60 днів
|$ +0.0000049444
|+0.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін inSOLvent: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.50%
+9.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
inSOLvent is a play on words using SOL. It's a meme coin centred around the comedic value of being "broke" in crypto. No utility.
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