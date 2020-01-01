Токеноміка InsightX (INX) Дізнайтеся ключову інформацію про InsightX (INX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація InsightX (INX) At InsightX, our mission is to completely change the way people trade cryptocurrency. We do this by using the powerful Ethereum blockchain data. Our goal is to give traders valuable information that helps them make their trading strategies better. We stand at the forefront of decentralized finance, aiming to expand the horizons of cryptocurrency utilization. Our main focus is on consistently exploring fresh and inventive concepts that can reshape the way people interact with digital currencies. We offer various tools and platforms, like wallet scanners and personalized dashboards, to make sure every trader can confidently navigate the world of digital assets. We want to help traders succeed and feel confident in what they're doing. Join us on this big journey. We're driven by our ambition to make things happen, and every bit of information we provide brings us closer to a better financial future for everyone. Welcome to InsightX – where we're not just guessing what the future of finance will be like, we're shaping it. Офіційний вебсайт: https://insightx.network/ Whitepaper: https://insightx.gitbook.io/insightx-whitepaper/introduction/insightx Купити INX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни InsightX (INX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена InsightX (INX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 367,16K $ 367,16K $ 367,16K Загальна пропозиція: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Циркуляційна пропозиція: $ 205,17M $ 205,17M $ 205,17M FDV (повністю розведена вартість): $ 447,37K $ 447,37K $ 447,37K Історичний максимум: $ 0,01190125 $ 0,01190125 $ 0,01190125 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00178971 $ 0,00178971 $ 0,00178971 Дізнайтеся більше про ціну InsightX (INX)

Токеноміка InsightX (INX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки InsightX (INX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INX, досліджуйте ціну токена INX в реальному часі!

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