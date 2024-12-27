Сьогоднішня ціна InsightX (INX)

Поточна ціна InsightX (INX) сьогодні становить 0.00336167 USD з ринковою капіталізацією $ 690.46K USD. Ціна INX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності InsightX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 322.72 USD

- зміна ціни InsightX протягом дня — +0.06%

- циркуляційна пропозиція – 205.17M USD

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