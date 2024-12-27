Ціна InsightX (INX)
Поточна ціна InsightX (INX) сьогодні становить 0.00336167 USD з ринковою капіталізацією $ 690.46K USD. Ціна INX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності InsightX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 322.72 USD
- зміна ціни InsightX протягом дня — +0.06%
- циркуляційна пропозиція – 205.17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни InsightX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни InsightX до USD становила $ +0.0023304437.
За останні 60 днів зміна ціни InsightX до USD становила $ +0.0009300924.
За останні 90 днів зміна ціни InsightX до USD становила $ +0.0001094991471926375.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.06%
|30 днів
|$ +0.0023304437
|+69.32%
|60 днів
|$ +0.0009300924
|+27.67%
|90 днів
|$ +0.0001094991471926375
|+3.37%
Останній аналіз цін InsightX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
+0.06%
-5.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At InsightX, our mission is to completely change the way people trade cryptocurrency. We do this by using the powerful Ethereum blockchain data. Our goal is to give traders valuable information that helps them make their trading strategies better. We stand at the forefront of decentralized finance, aiming to expand the horizons of cryptocurrency utilization. Our main focus is on consistently exploring fresh and inventive concepts that can reshape the way people interact with digital currencies. We offer various tools and platforms, like wallet scanners and personalized dashboards, to make sure every trader can confidently navigate the world of digital assets. We want to help traders succeed and feel confident in what they're doing. Join us on this big journey. We're driven by our ambition to make things happen, and every bit of information we provide brings us closer to a better financial future for everyone. Welcome to InsightX – where we're not just guessing what the future of finance will be like, we're shaping it.
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