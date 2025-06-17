Ціна Inscribe (INS)
Поточна ціна Inscribe (INS) сьогодні становить 0,00630712 USD з ринковою капіталізацією $ 138,19K USD. Ціна INS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Inscribe:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Inscribe протягом дня — +1,57%
- циркуляційна пропозиція – 21,91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Inscribe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Inscribe до USD становила $ -0,0004160024.
За останні 60 днів зміна ціни Inscribe до USD становила $ +0,0025963057.
За останні 90 днів зміна ціни Inscribe до USD становила $ +0,000782451844250358.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,57%
|30 днів
|$ -0,0004160024
|-6,59%
|60 днів
|$ +0,0025963057
|+41,16%
|90 днів
|$ +0,000782451844250358
|+14,16%
Останній аналіз цін Inscribe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,42%
+1,57%
-6,04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe.
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