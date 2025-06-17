Сьогоднішня ціна Inscribe (INS)

Поточна ціна Inscribe (INS) сьогодні становить 0,00630712 USD з ринковою капіталізацією $ 138,19K USD. Ціна INS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Inscribe:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Inscribe протягом дня — +1,57%

- циркуляційна пропозиція – 21,91M USD

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