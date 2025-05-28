Сьогоднішня ціна InoAi (INO)

Поточна ціна InoAi (INO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35,13K USD. Ціна INO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності InoAi:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни InoAi протягом дня — -4,05%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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