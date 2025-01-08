Ціна Innovative Bioresearch Coin (INNBC)
Поточна ціна Innovative Bioresearch Coin (INNBC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INNBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Innovative Bioresearch Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.32 USD
- зміна ціни Innovative Bioresearch Coin протягом дня — -4.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Innovative Bioresearch Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Innovative Bioresearch Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Innovative Bioresearch Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Innovative Bioresearch Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.10%
|30 днів
|$ 0
|-0.53%
|60 днів
|$ 0
|-0.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Innovative Bioresearch Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.10%
-1.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Innovative Bioresearch Ltd. is a biotech company dedicated to applying blockchain technology to scientific research. The INNBC token and associated decentralized applications (DApps) are revolutionizing the field of scientific research. The INNBC token supports drug development and scientific research through its unique DeSci model while providing liquidity on decentralized exchanges. The company's scientific research findings have been peer-reviewed and published in prestigious scientific journals indexed on PubMed, making INNBC the first crypto project to produce actual scientific publications
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