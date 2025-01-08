Сьогоднішня ціна Innova (INN)

Поточна ціна Innova (INN) сьогодні становить 0.00209544 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Innova:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.88 USD

- зміна ціни Innova протягом дня — -2.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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