Ціна Innova (INN)
Поточна ціна Innova (INN) сьогодні становить 0.00209544 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Innova:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.88 USD
- зміна ціни Innova протягом дня — -2.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Innova до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Innova до USD становила $ -0.0011378773.
За останні 60 днів зміна ціни Innova до USD становила $ +0.0008488600.
За останні 90 днів зміна ціни Innova до USD становила $ +0.000017255526312182.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.13%
|30 днів
|$ -0.0011378773
|-54.30%
|60 днів
|$ +0.0008488600
|+40.51%
|90 днів
|$ +0.000017255526312182
|+0.83%
Останній аналіз цін Innova: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
-2.13%
-1.87%
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