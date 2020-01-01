Токеноміка INN (BLOCK INN) Дізнайтеся ключову інформацію про INN (BLOCK INN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація INN (BLOCK INN) Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape. Офіційний вебсайт: https://blockinn.estate/ Whitepaper: https://blockinn.gitbook.io/blockinn/ Купити BLOCK INN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни INN (BLOCK INN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена INN (BLOCK INN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 110,50K $ 110,50K $ 110,50K Загальна пропозиція: $ 110,00M $ 110,00M $ 110,00M Циркуляційна пропозиція: $ 110,00M $ 110,00M $ 110,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 110,50K $ 110,50K $ 110,50K Історичний максимум: $ 0,025923 $ 0,025923 $ 0,025923 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0010045 $ 0,0010045 $ 0,0010045 Дізнайтеся більше про ціну INN (BLOCK INN)

Токеноміка INN (BLOCK INN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки INN (BLOCK INN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BLOCK INN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLOCK INN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLOCK INN, досліджуйте ціну токена BLOCK INN в реальному часі!

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