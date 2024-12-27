Сьогоднішня ціна INN (BLOCK INN)

Поточна ціна INN (BLOCK INN) сьогодні становить 0.01158056 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна BLOCK INN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності INN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.91K USD

- зміна ціни INN протягом дня — -4.34%

- циркуляційна пропозиція – 110.00M USD

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