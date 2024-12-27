Ціна INN (BLOCK INN)
Поточна ціна INN (BLOCK INN) сьогодні становить 0.01158056 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна BLOCK INN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності INN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.91K USD
- зміна ціни INN протягом дня — -4.34%
- циркуляційна пропозиція – 110.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни INN до USD становила $ -0.00052564492356124.
За останні 30 днів зміна ціни INN до USD становила $ -0.0031241282.
За останні 60 днів зміна ціни INN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни INN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00052564492356124
|-4.34%
|30 днів
|$ -0.0031241282
|-26.97%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін INN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
-4.34%
-9.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape.
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