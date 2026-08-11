Сьогоднішня ціна INMU

Поточна ціна INMU (INMU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації INMU до USD становить $ 0 за INMU.

INMU наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 072, з циркуляційною пропозицією у 964,95M INMU. Протягом останніх 24 годин INMU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00184125, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці INMU змінився на -0,13% за останню годину та на -57,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо INMU (INMU)

Ринкова капіталізація $ 27,07K$ 27,07K $ 27,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,07K$ 27,07K $ 27,07K Циркуляційне постачання 964,95M 964,95M 964,95M Загальна пропозиція 964 945 314,234611 964 945 314,234611 964 945 314,234611

Поточна ринкова капіталізація INMU — $ 27,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INMU — 964,95M, зі загальною пропозицією 964945314.234611. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,07K.