Ціна Inme (INME)
Поточна ціна Inme (INME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.52K USD. Ціна INME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Inme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.25 USD
- зміна ціни Inme протягом дня — +16.34%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Inme до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Inme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Inme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Inme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16.34%
|30 днів
|$ 0
|-99.83%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Inme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.90%
+16.34%
-98.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first memecoin to influence the world. 90% airdrop to the meme coin traders to influence the world. INME has the most active and creative community who influence the world and change themselves by delivering the value of INME. INME unites other memes to make this meme supercycle last longer and be greater. After completing a series of goals, INME will become the most influential token in the meme world and influence the world's view of memes.
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