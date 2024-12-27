Сьогоднішня ціна Inme (INME)

Поточна ціна Inme (INME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.52K USD. Ціна INME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Inme:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.25 USD

- зміна ціни Inme протягом дня — +16.34%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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