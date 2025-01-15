Ціна Ink Finance (QUILL)
Поточна ціна Ink Finance (QUILL) сьогодні становить 0.143151 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QUILL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ink Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 264.11K USD
- зміна ціни Ink Finance протягом дня — +4.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ink Finance до USD становила $ +0.00675785.
За останні 30 днів зміна ціни Ink Finance до USD становила $ -0.0969367180.
За останні 60 днів зміна ціни Ink Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ink Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00675785
|+4.95%
|30 днів
|$ -0.0969367180
|-67.71%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ink Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
+4.95%
-28.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ink Finance is a one-stop financial management toolset that empowers DAOs with governance economy, asset or credit financing, investment management, and fiscal control, integrated via a plug-and-play framework. It aims to establish a gold standard for DAO financial management that can reshape financial organizations of the Web3 era.
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