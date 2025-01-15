Ціна Ink Fantom (INK)
Поточна ціна Ink Fantom (INK) сьогодні становить 0.206593 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ink Fantom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.46 USD
- зміна ціни Ink Fantom протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ink Fantom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ink Fantom до USD становила $ -0.0542108295.
За останні 60 днів зміна ціни Ink Fantom до USD становила $ +0.0111839740.
За останні 90 днів зміна ціни Ink Fantom до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0542108295
|-26.24%
|60 днів
|$ +0.0111839740
|+5.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ink Fantom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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