Ціна Injex Finance (INJX)
Поточна ціна Injex Finance (INJX) сьогодні становить 0.00694193 USD з ринковою капіталізацією $ 3.73M USD. Ціна INJX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Injex Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26K USD
- зміна ціни Injex Finance протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 537.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Injex Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Injex Finance до USD становила $ -0.0021442878.
За останні 60 днів зміна ціни Injex Finance до USD становила $ -0.0028763199.
За останні 90 днів зміна ціни Injex Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.09%
|30 днів
|$ -0.0021442878
|-30.88%
|60 днів
|$ -0.0028763199
|-41.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Injex Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
+0.09%
+38.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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