Сьогоднішня ціна Injex Finance (INJX)

Поточна ціна Injex Finance (INJX) сьогодні становить 0.00694193 USD з ринковою капіталізацією $ 3.73M USD. Ціна INJX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Injex Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26K USD

- зміна ціни Injex Finance протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 537.11M USD

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