Ціна Injective Quants (QUNT)
Поточна ціна Injective Quants (QUNT) сьогодні становить 0.01035838 USD з ринковою капіталізацією $ 6.27M USD. Ціна QUNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Injective Quants:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.15K USD
- зміна ціни Injective Quants протягом дня — -4.49%
- циркуляційна пропозиція – 604.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Injective Quants до USD становила $ -0.00048736974988852.
За останні 30 днів зміна ціни Injective Quants до USD становила $ -0.0054135431.
За останні 60 днів зміна ціни Injective Quants до USD становила $ +0.0049954779.
За останні 90 днів зміна ціни Injective Quants до USD становила $ -0.000291236610474033.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00048736974988852
|-4.49%
|30 днів
|$ -0.0054135431
|-52.26%
|60 днів
|$ +0.0049954779
|+48.23%
|90 днів
|$ -0.000291236610474033
|-2.73%
Останній аналіз цін Injective Quants: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.59%
-4.49%
+13.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$QUNT will sit on faces.
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