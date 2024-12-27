Сьогоднішня ціна Injective Quants (QUNT)

Поточна ціна Injective Quants (QUNT) сьогодні становить 0.01035838 USD з ринковою капіталізацією $ 6.27M USD. Ціна QUNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Injective Quants:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.15K USD

- зміна ціни Injective Quants протягом дня — -4.49%

- циркуляційна пропозиція – 604.89M USD

Отримуйте оновлення цін QUNT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни QUNT.