Сьогоднішня ціна INI

Поточна ціна INI (INI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5.46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації INI до USD становить $ 0 за INI.

INI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 48,773, з циркуляційною пропозицією у 890.58M INI. Протягом останніх 24 годин INI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.138116, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці INI змінився на -0.01% за останню годину та на +107.95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо INI (INI)

Ринкова капіталізація $ 48.77K$ 48.77K $ 48.77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 328.59K$ 328.59K $ 328.59K Циркуляційне постачання 890.58M 890.58M 890.58M Загальна пропозиція 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація INI — $ 48.77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INI — 890.58M, зі загальною пропозицією 6000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 328.59K.