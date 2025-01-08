Сьогоднішня ціна inheritance Art (IAI)

Поточна ціна inheritance Art (IAI) сьогодні становить 0.00541062 USD з ринковою капіталізацією $ 4.08K USD. Ціна IAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності inheritance Art:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.80 USD

- зміна ціни inheritance Art протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 754.40K USD

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