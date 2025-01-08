Ціна inheritance Art (IAI)
Поточна ціна inheritance Art (IAI) сьогодні становить 0.00541062 USD з ринковою капіталізацією $ 4.08K USD. Ціна IAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності inheritance Art:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.80 USD
- зміна ціни inheritance Art протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 754.40K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни inheritance Art до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни inheritance Art до USD становила $ +0.0013887730.
За останні 60 днів зміна ціни inheritance Art до USD становила $ -0.0027272349.
За останні 90 днів зміна ціни inheritance Art до USD становила $ -0.11200565461728725.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0013887730
|+25.67%
|60 днів
|$ -0.0027272349
|-50.40%
|90 днів
|$ -0.11200565461728725
|-95.39%
Останній аналіз цін inheritance Art: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We’re Changing the Way the World Thinks About Fine Art & NFTs inheritance is an artificial intelligence and animation laboratory focused on creating hyper realistic and volumetric intelligent content. Over the next three years inheritance will become the biggest NFT / intelligent NFT producer and production studio for mixed reality and hyper realistic productions. Our Focus: - Fine Art NFTs - Curating the next generation of fine art NFTs - Intelligent NFTs - Creating and auctioning museum commissioned holographic versions of: Mona Lisa, The Thinker and The Starry Night
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