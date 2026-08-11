Сьогоднішня ціна Infraxa

Поточна ціна Infraxa (INFRA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.72% за останні 24 години. Поточний курс конвертації INFRA до USD становить $ 0 за INFRA.

Infraxa наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 263,042, з циркуляційною пропозицією у 999.97M INFRA. Протягом останніх 24 годин INFRA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00450112, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці INFRA змінився на +0.23% за останню годину та на -2.94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 832.19.

Ринкова інформація щодо Infraxa (INFRA)

Ринкова капіталізація $ 263.04K$ 263.04K $ 263.04K Обсяг (за 24 год) $ 832.19$ 832.19 $ 832.19 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 263.04K$ 263.04K $ 263.04K Циркуляційне постачання 999.97M 999.97M 999.97M Загальна пропозиція 999,972,693.6669774 999,972,693.6669774 999,972,693.6669774

Поточна ринкова капіталізація Infraxa — $ 263.04K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 832.19. Циркуляційна пропозиція INFRA — 999.97M, зі загальною пропозицією 999972693.6669774. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 263.04K.