Інформація щодо ціни infraX (INFRA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,523851 $ 0,523851 $ 0,523851 Мін. за 24 год $ 0,582066 $ 0,582066 $ 0,582066 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,523851$ 0,523851 $ 0,523851 Макс. за 24 год $ 0,582066$ 0,582066 $ 0,582066 Рекордний максимум $ 45,71$ 45,71 $ 45,71 Найнижча ціна $ 0,327661$ 0,327661 $ 0,327661 Зміна ціни (за 1 год) -0,61% Зміна ціни (1 дн.) -2,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -43,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -43,11%

Актуальна ціна infraX (INFRA) становить $0,558615. За останні 24 години INFRA торгувався між мінімумом у $ 0,523851 і максимумом у $ 0,582066, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INFRA становить $ 45,71, тоді як його історичний мінімум — $ 0,327661.

Що стосується короткострокових результатів, то INFRA змінився на -0,61% за останню годину, -2,25% за 24 години та на -43,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо infraX (INFRA)

Ринкова капіталізація $ 558,84K$ 558,84K $ 558,84K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 558,84K$ 558,84K $ 558,84K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація infraX — $ 558,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INFRA — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 558,84K.