Інформація щодо ціни Infrasta (INFRAS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0,00154406 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Infrasta (INFRAS) становить --. За останні 24 години INFRAS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INFRAS становить $ 0,00154406, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то INFRAS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Infrasta (INFRAS)

Ринкова капіталізація $ 4,43K Обсяг (за 24 год) $ 403,29 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,86K Циркуляційне постачання 91,24M Загальна пропозиція 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Infrasta — $ 4,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 403,29. Циркуляційна пропозиція INFRAS — 91,24M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,86K.