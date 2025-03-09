Ціна Infrared BGT (IBGT)
Поточна ціна Infrared BGT (IBGT) сьогодні становить 8.58 USD з ринковою капіталізацією $ 17.68M USD. Ціна IBGT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infrared BGT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04M USD
- зміна ціни Infrared BGT протягом дня — -2.78%
- циркуляційна пропозиція – 2.06M USD
Отримуйте оновлення цін IBGT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IBGT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infrared BGT до USD становила $ -0.245334899907277.
За останні 30 днів зміна ціни Infrared BGT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Infrared BGT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infrared BGT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.245334899907277
|-2.78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infrared BGT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-2.78%
-12.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 IBGT до AUD
A$13.5564
|1 IBGT до GBP
￡6.6066
|1 IBGT до EUR
€7.8936
|1 IBGT до USD
$8.58
|1 IBGT до MYR
RM37.8378
|1 IBGT до TRY
₺312.6552
|1 IBGT до JPY
¥1,270.0974
|1 IBGT до RUB
₽772.2
|1 IBGT до INR
₹747.6612
|1 IBGT до IDR
Rp140,655.7152
|1 IBGT до PHP
₱493.1784
|1 IBGT до EGP
￡E.434.7486
|1 IBGT до BRL
R$49.5924
|1 IBGT до CAD
C$12.2694
|1 IBGT до BDT
৳1,043.5854
|1 IBGT до NGN
₦12,960.6906
|1 IBGT до UAH
₴354.0108
|1 IBGT до VES
Bs549.12
|1 IBGT до PKR
Rs2,405.3172
|1 IBGT до KZT
₸4,214.067
|1 IBGT до THB
฿289.575
|1 IBGT до TWD
NT$281.7672
|1 IBGT до CHF
Fr7.5504
|1 IBGT до HKD
HK$66.6666
|1 IBGT до MAD
.د.م83.4834
|1 IBGT до MXN
$173.8308