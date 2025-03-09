Сьогоднішня ціна Infrared BGT (IBGT)

Поточна ціна Infrared BGT (IBGT) сьогодні становить 8.58 USD з ринковою капіталізацією $ 17.68M USD. Ціна IBGT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infrared BGT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04M USD

- зміна ціни Infrared BGT протягом дня — -2.78%

- циркуляційна пропозиція – 2.06M USD

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