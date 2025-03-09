Сьогоднішня ціна Infrared Bera (IBERA)

Поточна ціна Infrared Bera (IBERA) сьогодні становить 6.19 USD з ринковою капіталізацією $ 405.84M USD. Ціна IBERA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infrared Bera:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.94K USD

- зміна ціни Infrared Bera протягом дня — -0.29%

- циркуляційна пропозиція – 65.49M USD

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