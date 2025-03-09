Ціна Infrared Bera (IBERA)
Поточна ціна Infrared Bera (IBERA) сьогодні становить 6.19 USD з ринковою капіталізацією $ 405.84M USD. Ціна IBERA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infrared Bera:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.94K USD
- зміна ціни Infrared Bera протягом дня — -0.29%
- циркуляційна пропозиція – 65.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infrared Bera до USD становила $ -0.018303608462755.
За останні 30 днів зміна ціни Infrared Bera до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Infrared Bera до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infrared Bera до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.018303608462755
|-0.29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infrared Bera: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-0.29%
--
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