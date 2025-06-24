Сьогоднішня ціна infopunks (INFOPUNKS)

Поточна ціна infopunks (INFOPUNKS) сьогодні становить 0,00004386 USD з ринковою капіталізацією $ 43,97K USD. Ціна INFOPUNKS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності infopunks:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни infopunks протягом дня — -5,14%

- циркуляційна пропозиція – 999,95M USD

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