Що таке Influpia ( ING)

Influpia is the premier ERC404 SocialFi application on MerlinChain, designed to offer a unique platform where users can earn tangible rewards through their social influence. It enables individuals, projects, and brands to boost their exposure and influence while encouraging community engagement and interaction.

Ресурс Influpia (ING) Whitepaper Офіційний вебсайт