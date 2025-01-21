Ціна Inflation Hedging Coin (IHC)
Поточна ціна Inflation Hedging Coin (IHC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IHC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Inflation Hedging Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.92K USD
- зміна ціни Inflation Hedging Coin протягом дня — +0.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Inflation Hedging Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Inflation Hedging Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Inflation Hedging Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Inflation Hedging Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.29%
|30 днів
|$ 0
|+30.90%
|60 днів
|$ 0
|+13.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Inflation Hedging Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
+0.29%
-1.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inflation is a continuous rise in the price level. Inflation means the value of money will fall and purchase relatively fewer goods than previously. Gas prices are rising. Real estate prices are soaring. Consumer goods companies are charging more for household basics like toilet paper, peanut butter and soft drinks. All of which is resurrecting fears of an economic threat that has all but disappeared over the past generation: Runaway inflation. And truth be told, inflation is rising throughout the world, with little solutions/benefits for the everyday Joes.
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