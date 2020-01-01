Токеноміка Infinity Skies (ISKY) Дізнайтеся ключову інформацію про Infinity Skies (ISKY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Infinity Skies (ISKY) In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies. Офіційний вебсайт: https://infinityskies.io/ Купити ISKY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Infinity Skies (ISKY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Infinity Skies (ISKY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,49K $ 8,49K $ 8,49K Загальна пропозиція: $ 18,36M $ 18,36M $ 18,36M Циркуляційна пропозиція: $ 15,52M $ 15,52M $ 15,52M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,05K $ 10,05K $ 10,05K Історичний максимум: $ 0,727568 $ 0,727568 $ 0,727568 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00054726 $ 0,00054726 $ 0,00054726 Дізнайтеся більше про ціну Infinity Skies (ISKY)

Токеноміка Infinity Skies (ISKY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Infinity Skies (ISKY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ISKY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ISKY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ISKY, досліджуйте ціну токена ISKY в реальному часі!

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