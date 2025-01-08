Сьогоднішня ціна Infinity Skies (ISKY)

Поточна ціна Infinity Skies (ISKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.11K USD. Ціна ISKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinity Skies:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.29K USD

- зміна ціни Infinity Skies протягом дня — -41.17%

- циркуляційна пропозиція – 15.52M USD

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