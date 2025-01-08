Ціна Infinity Skies (ISKY)
Поточна ціна Infinity Skies (ISKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.11K USD. Ціна ISKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinity Skies:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.29K USD
- зміна ціни Infinity Skies протягом дня — -41.17%
- циркуляційна пропозиція – 15.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinity Skies до USD становила $ -0.000640135943802457.
За останні 30 днів зміна ціни Infinity Skies до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Infinity Skies до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infinity Skies до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000640135943802457
|-41.17%
|30 днів
|$ 0
|-66.58%
|60 днів
|$ 0
|-62.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infinity Skies: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.52%
-41.17%
-56.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies.
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