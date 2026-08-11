Сьогоднішня ціна Infinity Rising

Поточна ціна Infinity Rising (RISE) сьогодні становить $ 0.001538, зі зміною 4.87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RISE до USD становить $ 0.001538 за RISE.

Infinity Rising наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4,613,986, з циркуляційною пропозицією у 1.08B RISE. Протягом останніх 24 годин RISE торгувався між $ 0.00153748 (мінімум) та $ 0.00161433 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00941953, тоді як історичний мінімум — $ 0.00139351.

У короткостроковій динаміці RISE змінився на -0.11% за останню годину та на -5.52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.69K.

Ринкова інформація щодо Infinity Rising (RISE)

Ринкова капіталізація $ 4.61M$ 4.61M $ 4.61M Обсяг (за 24 год) $ 2.69K$ 2.69K $ 2.69K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4.61M$ 4.61M $ 4.61M Циркуляційне постачання 1.08B 1.08B 1.08B Загальна пропозиція 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Infinity Rising — $ 4.61M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.69K. Циркуляційна пропозиція RISE — 1.08B, зі загальною пропозицією 3000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4.61M.