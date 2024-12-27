Сьогоднішня ціна Infinity PAD (IPAD)

Поточна ціна Infinity PAD (IPAD) сьогодні становить 0.0007739 USD з ринковою капіталізацією $ 773.96K USD. Ціна IPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinity PAD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.39 USD

- зміна ціни Infinity PAD протягом дня — -0.12%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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