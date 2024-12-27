Ціна Infinity PAD (IPAD)
Поточна ціна Infinity PAD (IPAD) сьогодні становить 0.0007739 USD з ринковою капіталізацією $ 773.96K USD. Ціна IPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinity PAD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.39 USD
- зміна ціни Infinity PAD протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinity PAD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Infinity PAD до USD становила $ -0.0002486071.
За останні 60 днів зміна ціни Infinity PAD до USD становила $ -0.0003736923.
За останні 90 днів зміна ціни Infinity PAD до USD становила $ -0.0009098556876525225.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.12%
|30 днів
|$ -0.0002486071
|-32.12%
|60 днів
|$ -0.0003736923
|-48.28%
|90 днів
|$ -0.0009098556876525225
|-54.03%
Останній аналіз цін Infinity PAD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-0.12%
+0.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Infinity Pad is the dominant launchpad on BSC, with built-in compliance, fiat support, audited contracts, trustless escrow, & many liquidity supporting tools. Infinity Pad is founded by market-leading KOLs, and is powered by DAO Maker's Chainmaker Kit, giving it access to 300,000+ users from day 1
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